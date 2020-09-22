نجيب ساويرس يجيب: هل تعاني مصر من "فقاعة عقارية"

أجاب رجل الأعمال المصري والملياردير الشهير، نجيب ساويرس، على تساؤل بشأن "هل تعاني مصر من فقاعة عقارية؟".

ونقل موقع "مصراوي" عن ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "أورا" العالمية للتطوير العقاري: "لا يوجد أي فقاعة عقارية في مصر".

وتابع الملياردير المصري بقوله: "قبل دخولي للاستثمار بالسوق العقاري تم الاستعانة بشركة عالمية لدراسة السوق".

ولفت ساويرس: "إن نتيجة الدراسة تؤكد أن كل المعروض لا يمثل أكثر من 10% من حجم الطلب."

وأضاف ساويرس: "القطاع العقاري لا يعاني من أي فقاعة عقارية، لكن الأقوى هو من سيستمر في هذا القطاع".

وأشار رجل الأعمال المصري إلى أن القطاع العقاري في مصر يساهم في إنعاش الكثير من القطاعات الأخرى، مضيفا: "ضخ أي استثمارات بالعقارات يخدم العديد من القطاعات الأخرى".