انفجار عنيف في بلدة عين قانا جنوبي لبنان... صور وفيديو

هز انفجار عنيف مدينة عين قانا، جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، سمع صداه في أغلب القرى المجاورة، مع أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، بسماع دوي انفجار قوي في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، في إقليم التفاح، وغطت سحب الدخان سماء البلدة.

وبحسب المراسلة، لم تعرف أسباب الانفجار حتى الساعة، إلا أن وسائل إعلام محلية رجحت أن يكون سبب الانفجار ناجم عن احتراق محطة محروقات في المنطقة.

مشاهد من منطقة الانفجار- الحريق في عين قانا جنوب لبنان pic.twitter.com/t54nFQXlDa — Salman Andary (@salmanonline) September 22, 2020

وتداول مواطنون لبنانيون مشاهد لصور تظهر حجم الانفجار الكبير الذي وقع في مدينة عين قانا الجنوبية، حيث أظهرت الصور نشوب حريق كبير في داخل البلدة وتصاعد الأدخنة.

© Sputnik . Abdel Qader Al-Bai انفجار في بلدة عين قانا، جنوب لبنان 22 سبتمبر 2020

ويظهر في الصور حالة استنفار داخل البلدة، بالإضافة إلى وجود أضرار مادية جسيمة جدا ووقوع إصابات.

مباشر من عين قانا pic.twitter.com/99dvfU3Ybc — عـ ـبـ ـا س ز هـ ـر ي (@4zahri) September 22, 2020

وشارك حساب على "تويتر" مقطع فيديو، يظهر نشوب حريق كبير وتصاعد الأدخنة من بين المنازل في داخل المدينة الصغيرة.

A new video for the #Explosion in the south of #Lebanon



Still reasons are not clear why it happened and what are the factors. Local Citizens reported it was a big blast and their houses shaked during the explosion. #BreakingNews #عين_قانا #جنوب #لبنان pic.twitter.com/Myg8aERVLr — D® Phil (@philabouzeid) September 22, 2020

ونشب حريق كبير في داخل منطقة مكتظة بالأبنية، التي تبدو كمنطقة سكنية، حيث صور مواطنون مشاهد من منازلهم ومن الطرق للانفجار.

وبحسب موقع قناة "الجديد" اللبنانية، سمع المواطنون بحوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أصداء انفجار سمع في منطقتي النبطية واقليم التفاح، وتصاعد دخان كثيف من المنطقة المحيطة ببلدتي عين قانا وكفرفيلا، مع وقوع عدد من الإصابات.

ونقل الموقع عن مواطنين في بلدة عين قانا، انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع حدوث الانفجار، وأن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار "ليس ناجما عن انفجار محطة وقود ولا يمكن الجزم أنّ الانفجار ناجم عن استهداف أمني" في المنطقة، بحسب مراسل قناة "الجديد".