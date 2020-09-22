حجم التبادل التجاري بين دبي والسعودية في عشر سنوات يبلغ نحو 136 مليار دولار

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة دبي والمملكة العربية السعودية، خلال السنوات العشر الماضية، نحو نصف تريليون درهم (أي ما يعادل حوالي 136.3 مليار دولار أمريكي)

موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، تعتبر السعودية بالنسبة لدبي، الشريك التجاري الأول عربيا، والخامس عالميا.

ونقلت الوكالة عن المدير العام لجمارك دبي أحمد مصبح، أن العلاقات بين الدولتين شهدت تطورا ملموسا ونقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات، خلال الأعوام الماضية، وظهرت نتائجها على طبيعة التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الإمارات والمملكة.

وبلغ إجمالي تجارة دبي الخارجية مع السعودية 24 مليار درهم (6.55 مليار دولار)، خلال النصف الأول من عام 2020، من بينها واردات بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، وصادرات بقيمة 2.8 مليار درهم (765 مليون دولار)، وإعادة تصدير بقيمة 17.3 مليار درهم (4.73 مليار دولار).