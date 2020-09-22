إعلامي لبناني يكشف حيثيات انفجار عين قانا جنوبي لبنان... فيديو

كشف الإعلامي سالم زهران، اليوم الثلاثاء، أن حريق عين قانا نتج عن انفجار، مؤكدا أن الأضرار مادية فقط

وقال زهران، في تغريدة له عبر "تويتر": إن "حريق عين قانا ناتج عن انفجار مستودع أسلحة لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا أو جرحى، لافتاً إلى أن الأضرار مادية فقط".

حريق #عين_قانا ناتج عن انفجار مركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا او جرحى و الاضرار مادية فقط.. pic.twitter.com/G9o2kJfmhp — سالم زهران (@salemzahran05) September 22, 2020

وسمع دوي انفجار قوي في خراج بلدة عين قانا جنوبي لبنان، في إقليم التفاح، وغطت السحب الدخان سماء البلدة.