سفير إسرائيلي بعد لقائه نظيره الإماراتي: اليوم صنع التاريخ

قال السفير الإسرائيلي في أذربيجان، جورج ديك، إنه التقى اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفير الإماراتي.

وكتب ديك على حسابه على "تويتر": "اليوم صنع التاريخ. التقيت أنا، سفير إسرائيل في أذربيجان، بالقائم بأعمال السفير الإماراتي".

Today history was made. I, Israel's ambassador in Azerbaijan, met the acting Ambassador of the UAE: the first meeting between Israeli and Emirati Ambassadors in Baku– and the first anywhere to be held in Arabic. Peace is possible. We must never lose hope in our common future 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/QMmQveDrLs — George Deek (@GeorgeDeek) September 22, 2020

​وأضاف: "اللقاء الأول بين سفير إسرائيلي وسفير إماراتي في باكو - والأول الّذي يُعقد باللغة العربية. السلام ممكن. يجب ألا نفقد الأمل في مستقبلنا المشترك".

ونشر السفير الإسرائيلي صوره تجمعه بالقائم بأعمال السفير الإماراتي في أذربيجان، وفي خلفيتهما صورة لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن خليفة، وحكام الإمارات حاليا.

ووقعت الإمارات وإسرائيل مؤخرا اتفاقية سلام برعاية أمريكية، في البيت الأبيض.