مصدر: انفجار جنوب لبنان وقع بمنطقة يوجد بها مركز لـ"حزب الله"

قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إن "المعلومات الأولية بشأن الانفجار، الذي وقع في جنوب لبنان، تقول إنه وقع في منزل تابع لحزب الله".

وأفاد مصدر، لوكالة " سبوتنيك "، أن "الانفجار وقع بمنطقة يوجد بها مركز لحزب الله"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت قناة "الجديد" اللبنانية قالت إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في منزل تابع لحزب الله في جنوب لبنان، وقد فرض الحزب طوقا أمنيا في الموقع".

وهز انفجار عنيف مدينة عين قانا، جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، سمع صداه في أغلب القرى المجاورة، مع أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، بسماع دوي انفجار قوي في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، في إقليم التفاح، وغطت سحب الدخان سماء البلدة.

وبحسب المراسلة، لم تعرف أسباب الانفجار حتى الساعة، إلا أن وسائل إعلام محلية رجحت أن يكون سبب الانفجار ناجم عن احتراق محطة محروقات في المنطقة.