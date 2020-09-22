الأمم المتحدة توجه دعوة لقادة فلسطين وإسرائيل لاستئناف المفاوضات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، قادة إسرائيل وفلسطين إلى استئناف المفاوضات بينهما.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال غوتيريش: "في الشرق الأوسط، وعلى خلفية فترة الهدوء في غزة في الفترة الماضية، على الأقل في الوقت الحالي، تم تعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية، أدعو الزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني إلى استئناف مفاوضات هادفة من شأنها أن تؤدي إلى حل للتعايش بين الطرفين.

وتابع: "ستقوم هذه المفاوضات وفقا لقرارات الأمم المتحدة وتماشيا مع القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين ستتخلى عن حقها في ترؤس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، اعتراضا على إعلان البحرين والإمارات تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي: "تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية ردا على خروج البحرين والإمارات عن الإجماع وعقد اتفاق تطبيع مع إسرائيل".

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.