الدفاع التركية تصدر بيانا بشأن الليبيين

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أن بلاده ستواصل تقديم المشورة وتوفير فرص التدريب لليبيين في المجالين العسكري والأمني.

جاء ذلك خلال استقبال أكار رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن: "أكار والمشري تبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في ليبيا".

وأكد أكار أن تركيا ستواصل تقديم التدريب والمشورة لليبيين في المجالات العسكرية والأمنية، وشدد على وقوف أنقرة إلى جانب الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

وأضاف أكار "تركيا ستستمر في بذل ما بوسعها من أجل إرساء قواعد الاستقرار في ليبيا" لافتا إلى أن "بلاده تدعم ليبيا المستقلة والمستقرة وذات السيادة". بحسب البيان.

يأتي لقاء أكار والمشري بعد قرار إعلان رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فائز السراج عن استقالته من منصبه وتسليم مهامه في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انزعاجه من استقالة السراج، مشيرا إلى أن لقاءات بين وفود تركية وحكومة الوفاق الليبية قد تجري خلال الأسبوع المقبل لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.