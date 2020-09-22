الجزائر... ورقة طريق لبعث عملية زرع الكبد لدى الأطفال

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، عن إعداد ورقة طريق لبعث عملية زرع الكبد لدى الأطفال داخل الوطن وتفادي تحويل المرضى إلى الخارج.

وأكد الوزير خلال لقاء جمعه بالخبراء، الذين ستسند لهم هذه المهمة، أمس الإثنين عن "استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للفرق المتخصصة، سواء من ناحية التجهيزات الطبية أو الاستعانة بالخبرة الأجنبية لتطوير هذا النشاط ونقل المعارف والتكنولوجيا مع ضمان التكوين لتقليص تحويل المرضى إلى الخارج"، وفق صحيفة "الخبر" المحلية.

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بن بوزيد: إعداد ورقة طريق لبعث عملية زرع الكبد لدى الأطفال بالجزائرhttps://t.co/UTo26ylmZZ — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) September 22, 2020

وتطرق الوزير الجزائري بالمناسبة إلى بعض الاختصاصات الطبية المعقدة، التي لا زالت تستدعي تحويل المرضى إلى الخارج من بينها إعوجاج العمود الفقري لدى الأطفال، مذكرا بتكليف مصلحتين بكل من المؤسسة الاستشفائية الجامعية للدويرة (غرب العاصمة) والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في التأهيل الحركي للشاطئ الأزرق للقيام بهذه المهمة.

ومن بين الأمراض الأخرى، التي لا زالت تتكفل بها المستشفيات الأوروبية، أشار ذات المسؤول إلى التشوهات الخلقية للقلب لدى الأطفال، من خلال التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وهذه المستشفيات.