خبير عسكري: انفجار عين قانا وقع في مستودع تخزن فيه مخلفات الحرب 

قال الخبير العسكري، العميد المتقاعد أمين حطيط، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن الانفجار الذي وقع في خراج بلدة عين قانا، جنوبي لبنان، ناجم عن انفجار في مستودع تخزن فيه مخلفات الحرب.

وأشار حطيط إلى أنه: "لم يعرف حتى الآن سبب الانفجار هل هو عمل تخريبي او اعتداء إسرائيلي او انفجار حصل قضاء وقدر أو خلل أمني". مؤكداً أن الانفجار لم يوقع أية خسائر بشرية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن: "الانفجار تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي المعادي، الذي لم يغادر أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح منذ الصباح".

وعلى الفور فرض "حزب الله" طوقاً أمنياً في مكان الانفجار، ومنع دخول أهالي البلدة والصحافيين إلى المكان.

ونقل موقع قناة "الجديد" اللبنانية، أن المواطنين سمعوا في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أصداء انفجار سمع في منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وتصاعد دخان كثيف من المنطقة المحيطة ببلدتي عين قانا وكفرفيلا، مع وقوع عدد من الإصابات.

ونقل الموقع عن مواطنين في بلدة عين قانا، انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع حدوث الانفجار، وأن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار "ليس ناجما عن انفجار محطة وقود ولا يمكن الجزم أنّ الانفجار ناجم عن استهداف أمني" في المنطقة، بحسب مراسل قناة "الجديد".