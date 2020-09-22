إسرائيل تتخذ قرارا استراتيجيا بشأن الحدود مع لبنان وسوريا

ذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش اليوم، خطة "درع الشمال" لبناء 600 ملجأ في عدة مستوطنات شمالي البلاد على الحدود اللبنانية السورية.

وأفاد الموقع العبري بأن لجنة الخارجية والأمن ستبحث خطة "درع الشمال"، التي اقترحها رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، لتحصين مستوطنات الشمال، والتي تشمل بناء 600 ملجأ محصن في المستوطنات الإسرائيلية، المتاخمة للحدود مع لبنان وسوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن نيتها البدء الفوري بتنفيذ الخطة، وبناء الملاجئ، في حال تم المصادقة عليها وعلى تمويلها بالكنيست، حيث تقدر تكاليف هذه الخطة، بـ103 ملايين شيكل، لبناء حوالي 600 ملجأ ومكانا محصنا، في سبعة مستوطنات على الحدود الشمالية للبلاد.

وأشار الموقع إلى أن وزير الدفاع الجنرال بيني غانتس، قد شدد على ضرورة الحفاظ على أمن سكان مستوطنات الشمال، في ظل التوتر الحاصل أمام "حزب الله" اللبناني.

ولفت إلى أن وزير الدفاع السابق، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، قد حذر مرارا من تواجد مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في الشمال موجودين دون "دفاع" أو "تحصين".