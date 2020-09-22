قوة أمنية تنفذ عملية واسعة لإطلاق سراح الناشط سجاد العراقي المختطف في ذي قار... فيديو

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية لجهاز مكافحة الإرهاب لتحرير الناشط العراقي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقالت الخلية، في بيان: "انطلقت اليوم، وحدات أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف (سجاد العراقي) وإلقاء القبض على الخاطفين".

وأضافت: "الواجب يشمل مناطق: (أم الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل) بالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان"، وذلك بإسناد من طيران الجيش.

هذا وقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي، أمس الإثنين، إن الناشط المختطف سجاد العراقي عرض نفسه للاختطاف، وحسه الأمني لم يكن بالمستوى المطلوب.

وأكد موقع "شفق نيوز" العراقي، أن الوائلي أبدى في لقاء متلفز، "استعداده للتفاوض من أجل إنقاذ الناشط سجاد"، موضحا أنه "تم اختطافه في أطراف ذي قار".

وأضاف أن "قدر ذي قار حتم عليها ان تكون محور الاحتجاج والحراك الحزبي"، مشيرا إلى أنه "لدينا اوامر قبض بحق المخربين وخروقات بعض المحتجين ولدت احتكاكا مع القوات الأمنية".