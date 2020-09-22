العاهل الأردني: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.