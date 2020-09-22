عضو البوندستاغ: خطة واشنطن ضد "التيار الشمالي-2" تظهر الانقسام في الاتحاد الأوروبي

قال عضو لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، فالديمار غيردت، إن حقيقة وجود خطة الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء ما يسمى بـ "التحالف ضد التيار الشمالي-2" تظهر أن حلفاء واشنطن الأوروبيين لا يتخذون موقفًا واحدًا فيما يتعلق بهذا المشروع.

موسكو – سبوتنيك. وقال غيردت، الذي يمثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:

"السيناريو الذي يتحدث عنه، مايك بومبيو، كان متوقعًا. ومع ذلك، فإن حقيقة الحاجة إلى إنشاء تحالف تشير إلى وجود خلافات بين الدول الأوروبية. في البداية كان من المتوقع أن تتحدث دول الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية بصوت واحد".

وحذر النائب من أن الضغوط الأمريكية على المعارضين، على الأرجح ستزداد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن يوم أمس الاثنين، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع استكمال مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب. وأضاف أن الولايات المتحدة يمكن أن تعد ردًا على قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

يتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2020. ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا . وينبغي الحصول على تصريح البناء فقط من الدانمارك.

وتبلغ حصة عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في المشروع 50 بالمئة، وتملك واحدة من الشركات الأوروبية الخمس المشاركة في المشروع حصة 10 بالمئة فيه.

وتعتبر شركة " نورد ستريم-2 أي جي" ، التي تملك "غازبروم" 100 بالمئة من أسهمها، مشغلا للمشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيون في المشروع - "شل" و"أو أم في" و "إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50 بالمئة من كلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو [إجمالي 4.75 مليار يورو] ، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "غازبروم".