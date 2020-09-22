السيسي: يجب محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من الضرورة توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لتنفيذ قرارات وتفعيل مهام الأمم المتحدة.

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح الرئيس السيسي جاء خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر "الفيديو كونفرانس".

وذكر الرئيس المصري أنه "لم يعد مقبولا عدم احترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وأن تظل دون تفعيل".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة "أنه من المؤسف أن يغض المجتمع الدولي نظره عن بعض الدول التي تمول الإرهاب، وترسل ميليشيات مسلحة إلى دول أخرى وخاصة ليبيا".

وشدد السيسي على أنه من الضروري "أن نتبنى جميعا نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف، مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة.. في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحدة".

وطالب الرئيس المصري بالعمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الأممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.