تسجيل
22:32 GMT22 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انفجار في بلدة عين قانا، جنوب لبنان

    غموض يلف ملابسات انفجار عين قانا جنوبي لبنان... ماذا حدث؟

    © Sputnik . Abdel Qader Al-Bai
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046608793_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_a11b707ca162bdc35419cae932db815a.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009221046614284-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%8A%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%9F/

    ما زال الغموض يلف ملابسات الانفجار الذي وقع في عين قانا جنوبي لبنان، بعد ظهر اليوم، وسط روايات غير رسمية تشير إلى فرضية "الخطأ الفني" وبين تكهنات حول عملية أمنية استهدفت أحد مخازن السلاح.

    رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، لبنان 31 أغسطس 2020
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    الخارجية الفرنسية: يجب على القوى السياسية اللبنانية أن تختار بين تعافي لبنان وانهياره
    بيروت- سبوتنيك. الانفجار الذي وقع في بلدة عين قانا جنوبي لبنان سُمع دويه في العديد من البلدات المجاورة، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، وخلف سحبا دخانية مرتفعة في سماء المنطقة، وهو ما نفى سريعا المعلومات الأولية التي أشارت إلى أنه ناجم عن حريق في إحدى محطات الوقود.

    في وقت لاحق، أفاد مصدر محلي لـ"سبوتنيك" بأن الانفجار وقع بالفعل في أحد المباني حيث يقع مركز لـ"حزب الله" في عين قانا، وهو ما أكدته لاحقا مصادر مقربة من الحزب لوسائل إعلام لبنانية، وإن كانت ملابساته ما زالت موضع جدل، خصوصاً أن عناصر من "حزب الله" ضربت طوقاً أمنياً بشكل سريع حول المكان.

    وفيما لم يصدر أي بيان رسمي عن "حزب الله" بشأن تفاصيل ما جرى، سعت وسائل إعلامه إلى تقديم رواية يمكن وصفها بأنها شبه رسمية أفادت بأن المبنى الذي وقع فيه التفجير يعود لمؤسسة تعمل في مجال نزع الألغام ومخلفات الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006، وأن أسبابه "فنية"، من دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

    كذلك، نفى مصدر في المكتب الإعلامي التابع لـ"حزب الله" في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية ما تردد عن استهداف القيادي في الحزب علي سمير الرز أو أي قائد آخر، معتبرا أن ما انفجر هو مركز لتجميع مخلفات حرب تموز/ يوليو (2006) أي الألغام.

    انفجار في بلدة عين قانا، جنوب لبنان
    © Sputnik . Abdel Qader Al-Bai
    خبير عسكري: انفجار عين قانا وقع في مستودع تخزن فيه مخلفات الحرب 

    ومع ذلك، فإن مصدرا معارضا لـ"حزب الله" قال لـ"سبوتنيك"، مفضلا عدم ذكر اسمه بالنظر إلى حساسية الموضوع، إن

    الانفجار "قد يكون له طابع أمني"، مشيرا إلى أن المكان الذي وقع فيه هو مخزن أسلحة تابع للحزب، ولافتا إلى أن "معلومات سابقة أشارت إلى أن المبنى هو أحد المراكز المخصصة لتخزين أو تصنيع صواريخ".

    ولم يكن ممكنا الحصول على تأكيد أو نفي لهذه المعلومات من "حزب الله"، الذي أكدت مصادره الرسمية ضرورة انتظار بيان رسمي بشأن ما جرى.

    كذلك، فإن البيان الصادر عن الجيش اللبناني بشأن الانفجار لم يكشف عن ملابسات الحادث، اذا اكتفى بالإشارة إلى أنه "بتاريخ 22 /9 /2020 حوالي الساعة 15.00 وقع انفجار في أحد المباني في بلدة عين قانا ــــ إقليم التفاح، وعلى الفور حضرت إلى المكان قوة من الجيش وباشرت التحقيقات في أسباب الانفجار".

    انظر أيضا:

    إعلامية: الحل في لبنان بإقامة دولة المواطنة المدنية
    إسرائيل تتخذ قرارا استراتيجيا بشأن الحدود مع لبنان وسوريا
    المشاهد الأولية لحجم الدمار الكبير في انفجار "عين قانا" جنوبي لبنان... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    انفجار, انفجار, حزب الله, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشروع إسكان «حديقة غابات مدينة تشنغدو»، الصين 3 أغسطس/ آب 2020
    "الغابات المعلقة"... ناطحات سحاب أسيرة النباتات والحشرات
    وين رايحين... على جهنم!
    وين رايحين... عجهنم
    الحرب الإيرانية العراقية
    الحرب الإيرانية العراقية... تفاصيل أطول نزاع عسكري في القرن العشرين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك