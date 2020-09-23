مصر... ما هي صلاحيات ومهام البرلمان وضمانات استقلاله

يتمتع أعضاء مجلس النواب في مصر بصلاحيات تشريعية متعددة، والتي تعد من أبرز الأسباب وراء الإقبال الكبير من الناخبين للترشح في الانتخابات.

ونشر موقع "بوابة أخبار اليوم"، أبرز الصلاحيات التشريعية والرقابية، التي يحصل عليها الناخبون بعد فوزهم بمقعد البرلمان، وهي: "التشريع، إقرار المعاهدات والاتفاقات، إقرار الخطة والموازنة، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مناقشة بيان رئيس الجمهورية، تعديل الدستور، إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ".

وتتمثل ضمانات استقلال السلطة التشريعية في مصر في "أداء اليمين، قبول استقالة أعضائه، التحقيق في صحة عضوية أعضائه، انفراده في مجازاة أعضائه، استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامي، اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله، اختصاصه بوضع لائحته الداخلية، الحصانة البرلمانية".

يشار إلى أن المصريين ينتخبون في 21 و22 و23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مجلس النواب الجديد، وذلك لمحافظات المرحلة الأولى.

وتبلغ مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي.

ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عددا من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.