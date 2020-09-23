البرهان: أجرينا محادثات مثمرة مع الأمريكيين في أبوظبي

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: "نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي".
وقال بيان مجلس السيادة السوداني على "فيسبوك" إن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي عاد إلى الخرطوم قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن قاد وفد السودان في مباحثات مع الجانب الأمريكي استغرقت ثلاثة أيام".
البرهان: أكدنا على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 23, 2020
وتابع: "ناقشت المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأوضح البيان أن الاجتماعات بحثت "القيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة على المواطنين السودانيين مثل حرمان السودانيين من المشاركة في قرعة (اللوتري) وقانون سلام دارفور وغيرها".
وقال البيان: "بحثت المحادثات عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لرؤية حل الدولتين، والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام".
يتبع...
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