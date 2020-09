اليوم الوطني السعودي... هكذا ولدت المملكة العربية السعودية

معلومات مختصرة عن الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية #السعودية

brief information about the founder of #SaudiArabia king Abdulaziz

#اليوم_الوطني_السعودي90

#همة_حتى_القمة#SaudiNationalDay pic.twitter.com/7xzUa35nr7