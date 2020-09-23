"هالسيارة مش عم تمشي"... لسان حال المواطن السوري على محطات الوقود.. فيديو

تشهد المدن السورية أزمة اقتصادية على جميع المستويات، ويعد أحدثها أزمة مادة البنزين، عقب تخفيض وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية مخصصات البنزين للسيارات الخاصة مع كل تعبئة.

وأوضحت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجماعي في أكثر من محافظة سورية، مشاهد لطوابير سيارات تنتظر تعبئة البنزين.

وكانت صحيفة "الوطن" نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة النفط، في 4 أيلول/ سبتمبر الحالي، إن الوزارة قررت تخفيض كمية تعبئة البنزين للسيارات الخاصة من 40 إلى 30 ليترًا.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، أنه لن يكون هناك أي رفع لأسعار المحروقات أو رفع الدعم عنها، مشيرا إلى أن أزمة البنزين الحالية سببها الاحتلال الأمريكي لحقول النفط السورية وحصاره المشدد على سورية، إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة في مصفاة بانياس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".