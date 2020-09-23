السيسي: مصر مؤهلة لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول، إن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم.

وجاءت تصريحات السيسي في كلمة في الندوة الدولية التي نظمتها المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، ونشرتها وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال السيسي: "مصر غنية بالموارد الطبيعية وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تؤهلها لتكون واحــدة من أكــــبر منتجي الطاقة المتجددة".

وتطرق السيسي في كلمته عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، إلى معالجة أزمة المناخ والبيئة، وكيف أن مصر قد تكون رائدة في مجال التعامل مع التغير المناخي والاحترار العالمي.