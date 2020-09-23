السراج والمشري يؤكدان الالتزام بوقف القتال في ليببا واستئناف تصدير وإنتاج النفط

أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، اليوم، الالتزام بوقف إطلاق النار ونزع السلاح من المنطقة الفاصلة بين الغرب، المنعقدة فيه الحكومة، والشرق المنعقد فيه البرلمان المنتخب.