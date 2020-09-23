الملك سلمان متهما إيران باستهداف المنشآت النفطية: لن نتخلى عن الدفاع عن أمن السعودية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتهاما لإيران باستهداف المنشآت النفطية لبلاده، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقال الملك سلمان: "النظام الإيراني استهدف المنشآت النفطية السعودية العام الماضي، والعالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية والإرهابية".

وأضاف العاهل السعودي "علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية لا توقف تهديداته. لا بد من موقف دولي حازم لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل".

وتابع الملك سلمان "السعودية مدت يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها طوال عقود بإيجابية، لكن النظام الإيراني لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي".

وواصل الملك سلمان "الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية الدولية، كما أنها مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والسعودية".

وأكمل العاهل السعودي "الإرهاب والفكر المتطرف يواجه العالم بأسره، وتحالف دعم الشرعية وجه ضربات لتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن".

وأتم الملك سلمان "السعودية لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته من هيمنة إيران، كما لن تتهاون المملكة في الدفاع عن أمنها الوطني".