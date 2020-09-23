العراق يسجل الحصيلة اليومية الأعلى للإصابات بـ"كوفيد-19"

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5055 إصابة بوباء "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كأعلى معدل يومي منذ اكتشاف أول إصابة أواخر فبراير/ شباط الماضي، ليتجاوز إجمالي الحالات 332 ألف حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، تم فحص 22816 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 2121304".

وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 5055 إصابة، و72 حالة وفاة وتماثل 3231 حالة إصابة للشفاء، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 332635، ومجموع حالات الشفاء 264988، ومجموع الراقدين الكلي 58893، منهم 541 في غرف العناية المركزة، فيما بلغ حصيلة ضحايا الفيروس القاتل 8754".

وكانت أعلى حصيلة سابقة سجلت في العراق قد بلغت 5036 إصابة، وسجلت في الرابع من الشهر الحالي.

وأعلنت الحكومة العراقية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء، ارتفاع نسبة الشفاء من وباء " كوفيد-19 " في البلاد ارتفعت إلى 80% وانخفاض نسبة الوفيات إلى 2.7% من المجموع الكلي للمصابين.