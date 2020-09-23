الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع استراتيجية غربي مأرب إثر مواجهات مع الحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، عن سيطرة قواته على مواقع هامة في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحافظة مَأرِب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. نقل موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن قائد اللواء 312 في الجيش اليمني، العميد الركن عبده الحبيشي، قوله إن "القوات تمكنت صباح اليوم من استعادة وتحرير تبتي الشائف والمهتدي الاستراتيجيتين في مديرية صِرواح غربي مَأرِب بعد معارك ضارية وعنيفة مع الحوثيين".

وأضاف الحبيشي أن "الحوثيين تلقوا خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، سواء بنيران مدفعية الجيش أو بضربات طيران التحالف العربي".

وأكد العميد الحبيشي "وقوع العشرات من عناصر الحوثيين بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية وآليات قتالية تابعة لها".

التقدم الجديد للقوات الحكومية في مديرية صِرواح الواقعة غربي مأَرِب، يأتي بعد أيام من إعلان الجيش اليمني السيطرة على عدد من المواقع العسكرية في جبهة المخَدرَة الواقعة شمالي المديرية ذاتها، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين استمرت 5 أيام.

وتشهد مديرية صِرواح، بين الحين والآخر معارك كر وفر بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين.

وتكتسب المديرية أهمية من استخدام الجماعة جبالها في استهداف مراكز قيادة القوات الحكومية في مدينة مَأرِب.

وتمر عبر المديرية أنابيب النفط الممتدة من حقول صَافِر في مَأرِب إلى ميناء رأس عِيسَى في محافظة الحُدَيدَة (غرب اليمن)، لتصدير النفط، فضلاً عن امتلاكها مطارًا عسكريًا.