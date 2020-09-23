وزير دفاع "الوفاق": عازمون على بناء جيش حقيقي قادر على حماية ليبيا

قال وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، صلاح النمروش، إن الوزارة ورئاسة الأركان العامة تعملان على توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا عزمهما على بناء جيش حقيقي قادر على حماية ليبيا دون وجود لحفتر وأبنائه فيه.

أشار النمروش، خلال لقاء مع السفير الألماني في ليبيا أوليڤر أوفتشا، إلى أن الوزارة منفتحة للتعاون مع كل من يمد يد العون، وتتطلع إلى فتح آفاق التعاون مع ألمانيا في مجالات التدريب والدعم اللوجستي، وفق موقع "ليبيا الاحرار" المحلي.

كما تطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الأوضاع الراهنة في البلاد ومساعى ألمانيا لإيجاد موقف ورؤية موحدين للاتحاد الأوروبي حول ليبيا.

هذا وأعلن النمروش في وقت سابق، استمرار الوزارة في دعمها اللامحدود لغرفة عمليات سرت الجفرة، وذلك أثناء استقباله عددا من قادة المحاور بالغرفة، لافتا إلى تسخير كافة الإمكانيات لمساندتهم والوقوف معهم حتى تحقيق النصر على المعتدين.

وكان النمروش، قد اكد في تصريحات سابقة، شروع الوزارة في بناء القوات المسلحة وتطوير الجيش، وإعادة هيكلته، وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحري وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة.

وأوضح أن مباحثاتهم متواصلة مع الجانب التركي، مشيرا إلى تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة، وأن الأولوية في بناء الجيش ستكون حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة، التي شاركت في الدفاع عن طرابلس.

هذا وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والتي تدعمها تركيا وقطر في حين يحظى الجيش الوطني الليبي بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة.