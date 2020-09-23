الرئيس الإسرائيلي يعتمد على أميرة لتقوية "العلاقات المهمة جدا" مع مصر

قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، إنه يعتمد على سفيرة بلاده في القاهرة، أميرة أورون، لتقوية "العلاقات المهمة جدا" مع مصر.

نشر ريفلين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، بارك فيها لأميرة أورون تقديم أوراق اعتمادها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، كسفيرة لبلاده في القاهرة.

نبارك لسفيرة إسرائيل الجديدة في مصر @AmiraOron تقديم أوراق اعتمادها هذا الصباح لفخامة الرئيس المصري @alsisiofficial. كلي ثقة أنها ستعزز من خلال منصبها المهم العلاقات المهمة جدا بين إسرائيل ومصر وكلا الشعبين. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) September 23, 2020

وقال ريفلين: "نبارك لسفيرة إسرائيل الجديدة في مصر، أميرة أورون، وكلي ثقة أنها ستعزز من خلال منصبها المهم العلاقات المهمة جدا بين إسرائيل ومصر وكلا الشعبين".

سبق أن قدمت، اليوم، سفيرة إسرائيل لدى مصر أميرة أورون أوراق اعتمادها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب صفحة "إسرائيل في مصر" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على فيسبوك "قامت سفيرة دولة إسرائيل لدى جمهورية مصر العربية السيدة / أميرة أورون صباح اليوم الأربعاء، بتقديم أوراق اعتمادها لفخامة الرئيس المصري السيد/ عبد الفتاح السيسي في احتفالية في القصر الرئاسي في القاهرة".

وأشارت الصفحة إلى أن الحفل بدأ بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتكفاه".

ونقلت الصفحة أن السفيرة "أعربت للرئيس السيسي خلال احتفالية تقديم الأوراق عن شكرها وتقديرها الخالص على دعمه وجهوده المكثفة لتقدم وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".

ووصلت السفيرة الإسرائيلية إلى القاهرة منتصف يوليو/ تموز الماضي، لتسلم مهام عملها كأول سفيرة سيدة لإسرائيل في مصر.

وعملت أورون سابقا موظفة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة لمدة 3 سنوات، وكانت رئيس قسم "الشؤون المصرية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية.