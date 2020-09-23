المسماري يعلن مقتل زعيم "داعش" في شمال أفريقيا بمدينة سبها الليبية

وقال المسماري، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "إلحاقا لمؤتمرنا الصحفي الاستثنائي يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضي، والذي أعلنا فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري في حي عبدالكافي بمدينة سبها .. أعلنا حينها أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبو عبدالله الليبي، إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي آخر في منطقة غدوة وجمع الأدلة، تبين أن المقتول هو أبو معاذ العراقي.. وهو زعيم تنظيم داعش في شمال إفريقيا".

وأضاف المسماري: "دخل المذكور ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014م مع التكفيري عبدالعزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، حيث كلف الأنباري حينها أميرا للتنظيم في ليبيا، وأبو عبدالله مساعدا له، بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي".

وتابع "وبعد مقتل الأنباري من قبل الجيش الليبي في أحداث درنة في سنة 2015 تم تكليف أبوعبدالله العراقي زعيما للتنظيم في شمال أفريقيا... وتفيد مصادر التحقيق أنهم تحصلوا على اسمه وهو ( عبدالله الربعي) وهو من أكراد العراق وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة وبهذه العملية النوعية تم القضاء على زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا".