رسالة من الحوثي للملك سلمان: نحارب أمريكا فقط ولتواجه إيران إن أردت

وجه رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وغرد الحوثي عبر حسابه على تويتر "على الملك سلمان أن يعرف اننا نحارب فقط الولايات المتحدة التي تقاتلنا بسلاحها من السعودية".

وأضاف الحوثي "وإذا كان لديه حسابات مع جمهورية ايران الإسلامية فليواجهها أن أراد ذلك".

على الملك سلمان أن يعرف اننا نحارب فقط أمريكا التي تقاتلنا بسلاحها من السعودية

وإذا كان لديه حسابات مع جمهورية ايران الإسلامية فليواجهها هي أن أرد ذلك — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 23, 2020

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق القتال.