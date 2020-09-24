وفيات كورونا تنخفض مجددا في مصر واستقرار نسبي في عدد الإصابات

شهدت مصر تراجعا ملحوظا في وفيات فيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، فيما سجلت الإصابات استقرارا ملحوظا، لتعود إلى مستويات أبريل/نيسان الماضي.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الأربعاء، 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع 113 حالة في اليوم السابق.



وانخفضت حالات الوفاة بمقدار 3 حالات لتسجل 16 وفا ة مقابل 19 حالة يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و 5822 حالة وفاة.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن "مصر شهدت انخفاض أعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75 % عن الأسبوع الماضي"، مقارنة بالوضع في العديد من البلدان الأخرى التي تشهد عودة أعداد الإصابات للارتفاع من جديد.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.



وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة في الآونة الأخيرة، أنها "ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من اليوم الموافق 21 سبتمبر/أيلول، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.