رئيس الوزراء الأردني: قرار رحيل الحكومة بيد الملك

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن قرار بقاء أو رحيل الحكومة بيد الملك عبد الله الثاني، مضيفا: "سنبقى نعمل لآخر دقيقة".

© REUTERS / Muhammad Hamed الأردن: لم يعد القادمون من الخارج يشكلون المصدر الرئيسي للعدوى "الرأي" الأردنية، اليوم الخميس، مشيرة إلى تأكيده أن الحكومة ستفعل ما تستطيع حتى لا يتم إقرار الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الرزاز: "بين الحين والآخر سنأخذ إجراءات على مستوى بعض القطاعات لتخفيف التجمعات".

وتابع: "هناك استجابة كبيرة من القطاع الخاص للحفاظ على العاملين لديها رغم الظروف التي تمر بها بعض المؤسسات نتيجة جائحة كورونا".

وأوضح رئيس الحكومة الأردنية أن "الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا جاءت نتيجة التجمعات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين".