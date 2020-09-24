الأزهر يحسم الجدل حول مسألة ضرب الأبناء

أجاب مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية عن عدد من المسائل، وعلق على مسألة ضرب الأبناء من أجل التربية وحكمها في الإسلام.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري، فقد اعتبر الأزهر أن "الإسلام هو دين الرحمة وقد أمر بالرفق"، ونصح بعدم ضرب الأبناء، وذكر:

"ولذلك فإنا ننصح الوالدين بعدم ضرب الأبناء ؛ لأنَّ ذلك يزرع النفرة والبغض في قلوبهم، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إهانتهم أو ضربهم، لا سيما ضرب الوجه".

كما أشار الأزهر إلى أن " الأولاد أمانة في أعناق الوالدين، يجب عليهما السعي والحرص على رعايتهم وتأديبهم وتنشئتهم تنشئة صالحة مستقيمة".