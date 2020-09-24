السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 3 قرارات جمهورية، اليوم الخميس، متعلقة بمختلف الشؤون الداخلية والخارجية.

ونقل موقع "مبتدا" أن السيسي أصدر القرار رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية، الموقعة فى مدينة "مينسك" بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2010.

كما أصدر الرئيس المصري ، القرار رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين "الهيئة القومية للسكك الحديدية" في بلاده وبنك الاستثمار الأوروبي، حول الدراسات التكميلية لتحديث خط سكك "حديد طنطا – المنصورة – دمياط"، الموقع في القاهرة بتاريخ 5 فبراير/شباط 2020.

وأصدر السيسي أيضا القرار رقم 511 لسنة 2020 بإحالة أحمد علي أحمد رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش مع ضم مدة إضافية استثنائية قدرها 7 سنوات و7 أشهر إلى مدة خدمته المحسوبة في التأمين والمعاش، ونشرت القرارات الثلاثة في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

وكان الرئيس المصري قد أصدر، في وقت سابق، قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2020.