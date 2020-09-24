مسؤولة أمريكية: دولة عربية تنضم للسلام مع إسرائيل خلال يوم أو يومين

أكدت كيلي كرافت، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، أن هناك المزيد من الدول العربية ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل في الفترة المقبلة.

وأضافت كرافت خلال مقابلة مع قناة "العربية" الإنجليزية: "خطتنا هي جلب المزيد من الدول، والتي سنعلن عنها في وقت قريب جدًا... (ستوقع) دولة واحدة في اليوم أو اليومين المقبلين، نعم نحن متحمسون جدا ونعلم أن الآخرين سيلحقون...".

وعبرت كرافت عن أمل الولايات المتحدة في أن توقع السعودية أيضا اتفاق سلام مع إسرائيل، وقالت: "من الواضح أننا نرحب بأن تكون السعودية التالية. لكن المهم أن نركز على الاتفاقية ولا نسمح للنظام الإيراني باستغلال النوايا الحسنة للبحرين أو الإمارات العربية المتحدة أو إسرائيل".

وأضافت المسؤولة الأمريكية: "ما لا نريد القيام به هو أننا لا نريد عزل أي أحد، وإحضار الجميع معا، والأمل بأن ذلك سيتيح للمواطنين الإيرانيين رؤية أن الناس يريدون السلام حقا في الشرق الأوسط وهم جزء من هذا السلام".

وانتقدت كرافت إيران لما أسمته "السلوك التخريبي والخبيث لها في المنطقة"، وتابعت: "يجب على الدول أن تكون حذرة للغاية وحذرة لأن إيران تستغل دولاً أخرى".