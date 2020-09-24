التماسيح تثير الهلع في السودان

شكا عدد من مواطني قرية الصديق شنان في مدينة الجزيرة السودانية، من الإهمال وعدم تطهير التربة من الحشائش لتصبح ملاذا للتماسيح خاصة بعد الفيضانات الأخيرة.

وبحسب صحيفة "الصيحة"، تم تبليغ الجهات المعنيىة وحضرت شرطة الحياة البرية ولكن لم تتمكن حتى الآن من إبعاد التماسيح عن المنطقة.

وذكر وزير الري في الولاية لأهل القرية أنه لم يتمكن من توفير المعدات المناسبة، مناشدا الجهات المختصة بتوفيرها.

وباتت التماسيح تشكل خطرا وتسبب الهلع وسط المواطنين، حيث التهمت أربع أبقار إلى الآن.