رسالة من رغد صدام حسين إلى السعودية

وجهت رغد، ابنة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين، رسالة إلى المملكة العربية السعودية.

وجاءت رسالة رغد إلى السعودية وشعبها للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة.

وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في "تويتر": "كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه".

كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه..#رغد_صدام_حسين #اليوم_الوطني_السعودي_ال90 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 24, 2020

​واحتلفت السعودية، أمس، بعيدها الوطني الـ 90 الذي يوافق إصدار الملك عبد العزيز آل سعود مرسوم توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها، وتسميتها بالمملكة العربية السعودية.