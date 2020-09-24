توجيه من الرئيس السيسي بشأن أموال المصدرين

وأكد مدبولي على ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيرا إلى الجهود المبذولة على الصعد كافة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية.

ونوه رئيس الوزراء إلى سعي الدولة لإيجاد حلول سريعة وفعالة لأي مشكلات تواجه الصادرات المصرية، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة التي تعمل على مضاعفة حجم الصادرات.

وأشار مدبولي إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعا للمصدرين، وسعيا للانتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشددا على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى.

وقال رئيس الوزراء إن تكليف الرئيس السيسي، في هذا الشأن: "يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم. هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال".

وأتم مصطفى مدبولي: "بخلاف تحدي رد الأعباء الذي سيتم حله، سبق أن طرحتم عددا من التحديات الأخرى. هذه الحكومة قدمت كل الدعم والتيسيرات لقطاع الصناعة، ونحن ننتظر من هذا القطاع الكثير.