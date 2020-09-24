مصر... تداول فيديو من داخل سجن طرة لضابط شرطة قتل خلال تصديه لمحاولة هروب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لضابط الشرطة العقيد عمرو عبد المنعم، الذي قتل خلال تصديه لمحاولة هروب سجناء من داخل سجن طرة.

ويظهر في الفيديو الضابط وهو يأكل ثعبانا أثناء التدريب.

وكانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام، ما أسفر عن مقتل الرائد محمد عفت والعقيد عمرو عبد المنعم وأمين الشرطة عبد الحميد محمد، قبل أن يفارق مجند مصاب الحياة خلال تلقيه العلاج في المستشفى.

وتمكنت القوات من قتل المتهمين الأربعة وهم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين.