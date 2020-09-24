السيسي قال لي "ملكش دعوة"... مميش يكشف أسرار حفر القناة الجديدة

ويحل مميش ضيفا على برنامج "شخصيات في حياتي"، على فضائية المحور، غدا الجمعة، وقال في الإعلان الترويجي للقاء، بحسب موقع "المصري اليوم" الرئيس السيسي "إنسان يحترم الفكر ويعشق الوطن والتقدم، وكنت أعرفه قبل توليه رئاسة الجمهورية وكان بيننا علاقة ولغة مشتركة".

وكشف مميش أسرار التحضير للمشروع، وكيف عرض الفكرة على الرئيس، وقال: "ذات مرة كان (السيسي) في فندق الماسة استأذنت أروح له ومعايا الرسومات، جلست معه وشرحت له كل ما يخص القناة الجديدة وازاى هتختصر الزمن، ولم يعلق، وعقب انتهائى من كلامى قال لى متشكر جدا، وتركته وذهبت إلى الإسماعيلية وأنا محبط، وفوجئت باتصال هاتفى في الصباح الباكر من الرئيس يقول لى إنت نمت؟، فقلت أنا مانمتش، وقال لى تعالى لى الفكرة لها أبعاد، كله هيتغير".

وأضاف الرئيس السابق لقناة السويس: "أجلسنى الرئيس مع كل المتخصصين وظللنا شهرين نشتغل في الحسبة ووجدته عامل دواير على بعض النقاط، وعايز يعمل أنفاق تحت القناة ومدينة الإسماعيلية الجديدة في الشرق، وبعدها قال لى عاملك مفاجأة، عرفت إنه اختصر وقت حفر القناة حتى تنتهى في عام واحد، وقولت له اللى سيادتك هتعرضه هنعمله لو هنموت، قالى هي سنة قولت له هنفذ".

وأشار مميش إلى موقف الشعب المصري ووقوفه إلى جانب الدولة وقت حفر قناة السويس، وقال: "الشعب المصرى لما تعوزه هتلاقيه، وعنده تصميم على النجاح، وعندما سألت الرئيس وقولت له هتجيب الفلوس منين؟، قالى مالكش دعوة، وكان هو صاحب فكرة الاستثمار وفكرة الأنفاق أيضا".