الري المصرية تكشف موعد انحسار الفيضان وحجم الخسائر

قالت وزارة الموارد المائية والري في مصر، إن فيضان النيل وصل إلى مصر بالفعل في 1 أغسطس/آب الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول وقد يمتد إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم الوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تستهدف في المقام الأول أمن وحياة المواطنين، وتفادي الأضرار للمواطنين والمنشآت وتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات بشأن مستجدات الفيضانات، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وتابع: "بعض الجهات فسرت تحذيراتنا بإخلاء كل القرى المتاخمة للنهر، لكن في حقيقة الأمر المستهدف من التحذيرات والتوجيهات التي تصدر عن الوزارة هم من يتواجدون بطرح النهر".

ولفت السباعي إلى أنه تم تحذير 13 محافظة يمر النيل من خلالها، وأن المحيطين بفرع رشيد ودمياط، هم أكثر المناطق التي يكون فيها تعديات تجعل من المجرى المائي للنيل لا يستوعب كمية المياه التي يتم ضخها.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "الأحداث التي شهدها السودان جعلت الناس تتصور أن هذا من الممكن أن يحدث في مصر، ولكن بمشيئة الله مصر بعيدة عن كل تلك المشاهد، نظرًا لأن المياه يتم حجزها خلف السد العالي".

وأشار السباعي إلى أن خسائر الفيضان في مصر تمثلت فقط في إغراق بعض الزراعات في مناطق طرح النيل، مؤكدا عدم وجود أي خسائر في الأرواح.