الحكومة المصرية تكشف موعد عودة حركة البناء

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن موعد عودة حركة البناء مرة أخرى بعد وقفها بقرار حكومي.

صرح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بأن حركة البناء ستعود من جديد بعد الانتهاء من المدة التي أعلنت بشأن وقف حركة البناء وهي 6 أشهر وتنتهي 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قبل الانتهاء من مدة وقف أنشطة البناء، إجراءات تنظيمية لعودة نشاط البناء مرة أخرى ، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام".

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، أنه سيتم السماح للمواطنين للاستفادة من الأصول التي يمتلكونها من عقارات أو أراض.

وأشار مدبولي، إلى أنه سيوجد خلال الفترات المقبلة، رقم قومي لكل عقار فى مصر من أجل تنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية، حتى يطمئن المواطنين من التعامل الرسمي للعقارات وتداولها في عمليات البيع والشراء سواء عقار تجار أو سكني.

في السياق ذاته، أعلن مدبولي، اليوم الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونقل موقع "مبتدا" أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، بمجلس الوزراء، وجه الشكر إلى المصريين الذين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن هذا القانون يخدم مصالح المواطن المصري، حيث قُدمت مليون و400 ألف طلب تصالح.