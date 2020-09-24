بينها 3 في دولة واحدة… طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات أفريقية

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، أنها سوف تستأنف رحلاتها الجوية إلى 5 وجهات جديدة في أفريقيا، تشمل 3 محطات في جنوب أفريقيا.

ذكرت ذلك صحيفة "البيان" الإماراتية، مشيرة إلى أن طيران الإمارات تستأنف خدمة محطاتها الثلاث في جنوب أفريقيا، التي تشمل جوهانسبرغ وكيب تاون، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وودربان، في 4 أكتوبر.

وأضافت: " تستأنف طيران الإمارات رحلاتها أيضا إلى كل من هراري، عاصمة زيمبابوي، في 1 أكتوبر، وموريشيوس، في 3 أكتوبر، مشيرة إلى أن ذلك سيرفع عدد وجهاتها إلى 92 مدينة بينها 19 في القارة الأفريقية.

وتسعى طيران الإمارات لإعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها من خطر جائحة كورونا، حيث سيتمكن العملاء الذين يسافرون من وإلى محطات طيران الإمارات الثلاث في جنوب أفريقيا من مواصلة سفرهم بسرعة وبأمان عبر دبي إلى مختلف محطاتها في أوروبا والشرقين الأقصى والأوسط وغرب آسيا وأستراليا.