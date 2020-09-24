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    العمليات المشتركة العراقية تكشف لـ"سبوتنيك" حصيلة تدمير أخطر أوكار "داعش"

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    أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، عن نتائج عملية أمنية نوعية انطلقت بها القوات لتدمير بقايا فلول "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في الحدود الفاصلة بين ثلاث محافظات شمالي وشرقي العراق.

    وأفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق اليوم، بأن القوات الأمنية عثرت على 13 مضافة ونفق وحقل خطر تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي، ضمن النتائج الأولية لعملية التفتيش التي تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى وكركوك.

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    وأوضح الخفاجي أنه في محور عمليات صلاح الدين، شمالي البلاد، عثرت القوات على حقل للعبوات الناسفة يحتوي على 24 عبوة على شكل (جلكانات أو صفائح) سعة الواحد 20 لتر تم تدميرها من قبل الهندسة العسكرية، مؤكدا أن تدمير هذا الحقل يعد انجازا كبيرا جدا ومهما.

    وأضاف المتحدث، في محور عمليات ديالى شرقي البلاد، تم العثور على مضافتين في قرية البوغنام، تحتويان على مواد إدارية وغذائية وملابس.

    ولفت الخفاجي، في محور قيادة المقر المتقدم بكركوك شمالي العراق، تم العثور على مضافتين ومواد طبية ودراجات نارية يستخدمها العدو.

    وأكمل الخفاجي، كما عثرت القوات في محور كركوك على مضافة أخرى تحتوي على مواد تموينية وأسلحة ومواد متفجرة.

    وكشف المتحدث في ختام حديثه، أن القوات عثرت على 13 مضافة ونفق في كافة المحاور في كافة المحاور، ملمحا إلى أن الأخطر بينها هو حقل العبوات الناسفة الذي تم تدميره في محافظة صلاح الدين.

    وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت في بيان تلقته مراسلتنا صباح اليوم، أن قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة بكركوك، شرعت بإشراف قيادة العمليات المشتركة، بعملية تفتيش (على محورين) تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى.

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    وبينت الخلية أن المحور الأول من عملية تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسله جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، وقرية أبو ركبه وإلى قرية جفار عيون وقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقه بها.

    وتابعت، أما المحور الثاني يشرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي والى جسر سرحه من خلال قطعات لواء المشاة 52 ولواء التدخل السريع/3 ولواء حشد شعبي /52.

    ولفتت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أن هذه العملية بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية.

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    محاربة الإرهاب, داعش, العراق
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