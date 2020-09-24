خبير لبناني يصف "اقتراح الحريري" بالـ"عودة للوراء"

قال الكاتب والمحلل السياسي، جورج العاقور، إن "كل المبادرات والمساعي واقتراح سعد الحريري يعتبر عودة للوراء وللمربع القديم، مضيفا أن هناك قلقا كبيرا على مصير المبادرة الفرنسية لأن الزخم الذي أخذته المبادرة كان بسبب وضعها لخارطة طريق .

واستنكر العاقور، في تصريحاته لراديو "سبوتنيك"، هدر الوقت في المرحلة الأولى من خارطة الطريق، متسائلا "ما الذي سيحدث في المراحل اللاحقة المتعلقة بالإصلاحات وغيرها من الملفات الهامة إذا كان السياسيون لا يستطيعون تجاوز المرحلة الأولى"، متوقعا أن تكون الأيام القليلة المقبلة فاصلة في مسعى الحريري .

وحول العقوبات التي قد تفرض على لبنان في حال عدم الالتزام بالمبادرة الفرنسية، أكد المحلل السياسي اللبناني، أن الموقف الفرنسي لم يصل حتى الآن لمستوى العقوبات، واختتم حديثه بالإشارة إلى الضغط الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية على "حزب الله".

وكانت فرنسا قد رحبت بالبيان الذي أدلى به رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، ووصفت البيان بالشجاع، والذي أبدى إحساسه بالمسؤولية والمصلحة الوطنية للبنان.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فإن هذا الإعلان يمثل انفتاحا يجب أن يقدره الجميع تقديرا كاملا، من أجل إنشاء حكومة مهمات الآن، موضحة أن "هذا ما ينتظره اللبنانيون، فضلا عن شركاء لبنان الدوليين وكل من يريدون، بحسن نيّة، مساعدته في هذه اللحظة الحرجة"، بحسب ما نقل موقع "النشرة".

وكان الحريري، قد قال إن وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة في البلاد، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وكتب الحريري على حسابه الرسمي بـ"تويتر" أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط "الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين"، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات.