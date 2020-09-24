مسؤول إسرائيلي: نواجه مع الإمارات تهديدات مشتركة بسبب هويتنا كدول قوية

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، إن بلاده والإمارات تواجهان خطرا مشتركا على شبكاتهما الوطنية للإنترنت، خلال مناقشة مشتركة نادرة حول التعاون المحتمل للبلدين بعد تطبيع العلاقات.

قال إيجال أونا، المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل موجها الحديث لنظيره الإماراتي، محمد الكويتي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت: "نواجه نفس التهديدات، بسبب طبيعة المنطقة وطبيعة علاقاتنا الجديدة العلنية وبسبب هويتنا كدول قوية اقتصاديا وتكنولوجيا".

وتابع: "نحن نرى تقدما سريعا وأنا متفائل جدا بأن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة والكثير لنتبادله"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

على جانب آخر، قال الكويتي إن بلاده معرضة لخطر التخريب المحتمل عبر الإنترنت، ويشمل ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة "رانسوم"، مضيفا: "إسرائيل تحظى بشهرة عالية جدا من الناحية التكنولوجية وهذا سيساعد حقا".

ووصف التطبيع مع إسرائيل بأنه "خطوة إلى الأمام" بالنسبة لحكومة الإمارات في إطار سعيها لأشياء مثل الحكومة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتم التوقيع رسميا على اتفاقيتي سلام بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.