الجيش الليبي يسمح باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية

قال مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الفايدي، التابع للجيش الوطني الليبي، إن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية لنقل العاملين والمستخدمين في الشركات النفطية.

وأكد الفايدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات لجهاز حرس المنشآت النفطية بالسماح لاستئناف حركة الطيران الداخلي فقط للشركات النفطية لنقل الموظفين والمستخدمين من وإلى الحقول والموانئ النفطية في كل ربوع ليبيا".

وكانت الحكومة الليبية المنعقدة في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، قد أعلنت قبل يومين، استئناف الرحلات الجوية الدولية والداخلية بعد تعليق دام نحو ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن شركات الناقلة قد بدأت فعلياً بتسيير رحلاتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية عز الدين الفالح في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك إن "الهيئة العامة للمواصلات والنقل عن طريق مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات التابعين للحكومة الليبية تعلن عن استعداد المطارات لاستقبال الرحلات الجوية الداخلية والدولية بمختلف المطارات بالدولة الليبية".

وأضاف الفالح أن "مصلحة الطيران المدني التابعة لهيئة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية تبدأ فتح المجال الجوي أمام كافة الرحلات الجوية الداخلية والدولية والشروع في تسييرها".

وتابع "الشركات الناقلة قد بدأت بالفعل جدولة رحلاتها بين المطارات الداخلية، وتسيير رحلاتها بين مطارات الحقول والموانئ النفطية".

وتوقفت حركة الملاحة الجوية من وإلى المطارات الليبية الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنعقدة في الشرق منذ مارس/آذار الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في ليبيا، لغاية 22 سيبتمبر/أيلول، 29446، توفى من بينهم 460 شخصا، فيما شفي من الإصابة 15913 شخصًا.