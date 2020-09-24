تسجيل
21:38 GMT24 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    النيابة العامة المصرية

    هؤلاء هم الثلاثة الذين سلمهم الإنتربول لمصر في قضية فيرمونت... صور

    © CC BY 3.0 / Bastique
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103715/33/1037153316_0:0:3712:2088_1200x675_80_0_0_d54d6aad5d737ae272ddea776dbd2740.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009241046639089-%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    نشرت تقارير مصرية، اليوم الخميس، أول صور للمتهمين الثلاثة في قضية فندق "فيرمونت" الشهيرة.

    وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن المتهمين الثلاثة هم أحمد حلمي عزت طولان، وخالد حسين محمود إسماعيل، وشقيقه عمرو.

    وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمتهمين الثلاثة في القضية التي هزت الرأي العام العربي، وعبر العديد منهم عن سعادتهم بإلقاء القبض عليهم، وتحقيق العدالة مجراها.

    وكان من بين التعليقات ما غرد به أحد المستخدمين عبر "تويتر": "قام الانتربول بتسليم مصر ثلاثة من المتهمين فى قضية فيرمونت وهم أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل، محدش فوق القانون وكله هيتحاسب فى قضايا كتير شغالة فيها التحقيقات حاليا".

    فندق فيرمونت بالقاهرة
    © AFP 2020 / SAMER ABDALLAH
    الإنتربول يسلم مصر 3 متهمين في قضية فيرمونت
    فيما كتب مستخدم آخر: "أنا سعيد بتسليم الانتربول لمصر ثلاثه من المتهمين فى قضيه فيرمونت"، مستنكرا في الوقت نفسه استهتار البعض بالتقاليد والعادات المصريه في إقامة حفلات ماجنة لذلك، وجب العقاب الرادع حتى يكونوا عبرة للمستهتر".

    وغرد مستخدم: "من آمن العقاب آساء الأدب، مبروك تسليم الانتربول لمصر ثلاثه من المتهمين الهاربين من القضيه المثيرة للجدل، وأتمنى العقاب العاجل لكل من يستهتر بعادات وتقاليد المجتمع المصري، نحن فى زمن العدالة والقانون فوق الجميع لا فرق بين هذا وذاك".

    ​وتسلمت مصر اليوم الخميس ثلاثة متهمين في قضية فندق فيرمونت الشهيرة.

    ووفقا لصحيفة "الدستور" المصرية، فإن من بين الثلاثة متهمين نجل حلمي طولان، لاعب كرة القدم السابق، ومدرب فريق "إنبي" المصري لكرة القدم حاليا.

    وأفادت صحيفة "اليوم السابع"، بوصول المتهمين الثلاثة عبر مطار القاهرة، بعد تسليمهم من شرطة الإنتربول الدولي.

    يشار إلى أن وكالة الأنباء اللبنانية، كشفت في 27 أغسطس/ آب، الماضي، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ورد إليها كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية موجودين في لبنان، متهمين في قضية الفيرمونت.

    وأضافت الوكالة أنه على الفور أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية.

    كما تبين مغادرة المذكورين الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، وتم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.

    انظر أيضا:

    آخر تطورات قضية "فيرمونت"... الطب الشرعي يفحص "جنزوري" وآخرين
    نهى العمروسي تكشف تفاصيل جديدة بشأن قضية "فيرمونت"
    "شهادات عاملين"... ادعاء بتورط تامر حسني وهيفاء وهبي في "قضية الفيرمونت"
    تراجع نسبة الإشغال في "فيرمونت" بعد القضية... والفندق يعلق
    الإنتربول يسلم مصر 3 متهمين في قضية فيرمونت
    الكلمات الدلالية:
    مصر, الإنتربول
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء قبيلة ماساي خلال احتفالات أولنغيشير (Olng'esherr) عند تلال ماباراشا، بالقرب من كاجيادو في كينيا، 23 سبتمبر 2020
    درب "أكل اللحوم"...كيف يصبح صغار هذه القبيلة شيوخها
    احزر من هو البوكيمون؟
    "التطبيع"...أداة السلام
    إنفوجرافيك.. منظمة غاز شرق المتوسط
    منظمة غاز شرق المتوسط
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك