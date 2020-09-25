الخطوط العراقية تستأنف الطيران إلى تركيا والهند...فيديو

أعلن وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، أن شركة الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها إلى المطارات التركية بواقع 20 رحلة أسبوعيا.

وقال الشبلي، في تصريح مصور بثه مكتبه الإعلامي، أمس الخميس، إن "الخطوط الجوية العراقية باشرت التحليق إلى المطارات في المدن التركية في إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، وهذا تم تحديده مع شركة الخطوط التركية".

وأضاف الشبلي أن "عدد الرحلات إلى تركيا سيكون 20 رحلة أسبوعيا، فيما ستستقبل المدن العراقية الناقل الوطني التركي"، دون أن يحدد عدد الرحلات.

كما أضاف الوزير التركي أن سلطات الطيران المدني الهندية أعطت الموافقة لتنفيذ الخطوط الجوية العراقية بإجراء رحلة أسبوعيا ابتداء من 29 سبتمبر/أيلول، وسيتم العمل على رفعها مستقبلا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة النقل العراقية تعليق رحلات شركة الخطوط الجوية المتجهة إلى إيران لمدة أسبوعين بطلب من الأخيرة إثر تفشي فيروس كورونا فيها.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقية أعلنت تعليق الرحلات الجوية إلى تركيا، في 31 أغسطس/آب الماضي، بعد تعليق تركيا للرحلات الجوية إلى العراق بسبب فيروس كورونا.