مصر... طقس حار وأمطار خفيفة اليوم

تشهد مصر، اليوم الجمعة، طقسا مائلا للحرارة في بعض المناطق وأمطارا خفيفة في مناطق أخرى.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن الطقس يميل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والرياح معتدلة.

وأضاف بيان الهيئة، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح تكون معتدلة، تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن الطقس سيكون حارا على جنوب سيناء والرياح تنشط تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مؤكدا أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد والرياح تنشط على بعض المناطق.

كما ذكرت أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتة إلى أن الرياح تنشط غربا ومثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والصعيد ليلا، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.