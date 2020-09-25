تقارير عبرية: تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولتين عربيتين جديدتين قريبا

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، على صدر صحفتها الأولى، اليوم الجمعة، إنه سيعلن الأسبوع المقبل، كما يبدو عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين سلطنة عمان والسودان.

وأضافت الصحيفة أن "اتصالات تجرى بوساطة مكثفة من الإدارة الأمريكية بين إسرائيل والدولتين الإسلاميتين".

وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة إن "الإعلان عن التطبيع بين إسرائيل ومسقط سيعلن الأسبوع المقبل وفي حال ظهرت مصاعب فإن الاتفاق سيتأخر حتى الأسبوع الذي يليه.

وفيما يخص السودان، كشفت المصادر عن أن "واشنطن تعهدت للخرطوم في إطار صفقة متبلورة برفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل".

وعلى صعيد متصل، أفادت صحيفة "معاريف" بأن "مديري رئاسة الحكومة الإسرائيلية رونن بيرتس، ووزارة الخارجية ألون أوشفيز، توجها الأربعاء إلى المنامة، لبحث تفاصيل اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل".

وقالت مصادر خليجية لهيئة البث الإسرائيلية إن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على قطر، بهدف التطبيع مع إسرائيل، مقابل رفع دول الخليج الأخرى ومصر، المقاطعة عن الدوحة، القائمة منذ ثلاثة اعوام".